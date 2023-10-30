مسئول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية: اختيار المعلمين مبني على معايير كثيرة وليس عشوائيا

قالت الشيماء إسماعيل محرم مسئول التنمية المهنية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن اختيار المدرسين الذين يعملون داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مبني علي معايير كثيرة ولا يتم بشكل عشوائي فالمدرس الذي يدرس في تلك المدارس يمر بعدد من الاختبارات كما أنه يخضع لتدريب داخل وزارة التربية والتعليم على المنهجية الجديدة المتواجدة في المدارس.

وأضافت محرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم والشريك الصناعي لمدرس التكنولوجيا التطبيقية يدعمون العملية التعليمية حتي نبني منظومة متكاملة نبدأ العمل عليها، بإضافة إلي المتابعة المستمرة من قبل الوزارة حتي نتأكد من جودة المنظومة التعليمية داخل المدرسة.

وأردفت مسئول التنمية المهنية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: أننا كنا قد قابلتنا مشكلة أن التخصصات الجديدة الموجودة داخل مدارس التكنولوجية التطبيقية لا يوجد لها معلمون تربويون، ولذلك عملت وزارة التربية والتعليم إلي تحويل المهندس المختص المتواجد في مصانع الشريك الصناعي ونقوم بعمل تدريب تربوي مكثف لهم على منهجية الجدارت وعلى أدوات التدريس وكيفية عمل امتحان وكيفية الشرح للطلاب، وبهذا نكون قد أعطينا للمعلم الجانب التربوي حتي يكون قادرا على الشرح للتلاميذ.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لحسن وانتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن لقاء اليوم يهدف إلى متابعة سير العملية التعليمية وفقًا للمتغيرات الجديدة ومنها توزيع المعلمين الجدد في إطار "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الأولى".

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين ليتم اختيار الأجود والأفضل لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير، لافتًا إلى أن من تقدموا للمسابقة تم اختبارهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خمس مكونات هي المعرفي، والتخصص التربوي، والثقافة العامة، وال ICT، واللغة، ومن ثم خضوعهم لدورات تدريبية تربوية ولياقة بدنية وذهنية ، ثم اجتياز التدريبات في جهة معنية.

تسكين مديرى المدارس الجدد

استعرض الدكتور رضا حجازي المبادرة الرئاسية لاختيار "ألف مدير مدرسة" من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، مشيرا إلى المعلمين من خريجي الدورة التدريبية الأولى تم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تسكين مديرى المدارس الجدد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم تكليفهم من خلال خطة لاستقبالهم وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالمحافظة ضرورة الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تكاتف الجميع لكي تسير العملية التعليمية بانتظام، مستعرضا جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل الأسرة وجذب الطلاب للمدرسة.

مجموعات الدعم المدرسي 2024

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات وستكون مجموعات الدعم أحد أدوات التقييم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم اختيار أفضل المعلمين في مصر لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية، موجهًا مديري الادارات التعليمية بالإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم.