الصحة الفلسطينية: 73% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف فلسطيني، ونحو 2050 في الضفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفيما يتعلق بالاعتداء على الكادر الصحي، ارتقى 124 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما تم اغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، كما وأشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.