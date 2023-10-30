دبلوماسي فلسطيني سابق: قوات أمريكية تشارك في العدوان على قطاع غزة

أكد السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا، سلمان الهرفي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح السفير الفلسطيني السابق في فرنسا، أن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل مباشر بإرسال قواتها للقتال في قطاع غزة، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الهرفي، إن الولايات المتحدة ترسل عناصر من الجيش الأمريكي إلى المنطقة، وهم متورطون في أعمال عدائية على الأرض في غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه جوبه بمقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.