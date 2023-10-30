الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

تنطلق فاعليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهليهةالدولى الثانى عشر برئاسة الدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء الدقهلية يوم الاربعاء القادم الموافق الأول من نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام بفندق رمادا بالمنصوره ويحتوى المؤتمر على العديد من المحاضرات وورش العمل والعروض الحيه فى مجالات تجميل وزراعة الأسنان وعلاج الجذور وأمراض اللثة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور ايمن مختار محافظةالدقهلية حيث يشارك فى المؤتمر أكثر من ٦٠ محاضر من داخل مصر وخارجها ويصاحب المؤتمر معرض كبير لمستلزمات الأسنان فى وجود العديد من الشركات الكبرى والمعامل الخاصه بمجال طب الأسنان .

كما يناقش المؤتمر العديد من الأبحاث وأحدث ماتوصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان ويعد مرتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية عرس علمى يتم تنظيمه كل عامين يتلاقى فيه أكبر الأساتذة العاملين في مجال طب الأسنان سواء من داخل مصر أو خارجها مع زملائهم وأبنائهم من أطباء أسنان الدقهليه ومنطقة الدلتا لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم فى شتى فروع مجال طب الأسنان .