وزير الري يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتكريم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمزارعين ، معربا عن سعادته بهذه النماذج المتميزة خاصة انها تقدم تجربتها الحقيقية المنفذة على الأرض كنموذج لغيرهم من المزارعين .

وأضاف أن الهدف من تطبيق هذه التجارب المميزة هو ترشيد إستخدام المياه وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة المزارع من خلال زيادة الانتاجية المحصولية وبالتالي زيادة العائد المادى للمزارع .

وأكد على السعى الدائم لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تطوير المنظومة المائية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية .

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