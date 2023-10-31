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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس الكبار.. أفضل موبايل للفئة المتوسطة من سامسونج في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G

يركز الكثير من الشباب على اقتناء هواتف الفلاجشيب نظرًا لما تمتلكه من إمكانات جبارة، ولكن مع ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، أصبح الكثيرون يبحثون عن هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم سعرًا مناسبًا مع إمكانات كبيرة.

ومن بين الهواتف المميزة التي تقدم إمكانات كبيرة مع سعر أقل كثيرًا مقارنة بأي هاتف فلاجشيب، يأتي Galaxy S21 FE 5G والذي يعد النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S21 الرائد، ويقدم الهاتف معالج قوي مع بطارية كبيرة وميزات قياسية في الشاشة والكاميرا. 

 

وجاء هاتف Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .   

ويعمل هاتف Galaxy S21 FE 5G  بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت. 

 

ويحتوى هاتف Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 . 

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G في السوق المصري بسعر 19 ألف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

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