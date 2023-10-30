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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كلمة النائب محمد أبو العينين بشأن مشروعات قوانين قوانين للبحث عن البترول والغاز

أبو العينين
أبو العينين

 استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن مشروعات قوانين قوانين للبحث عن البترول والغاز، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 3 قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر المتوسط وخليج السويس.

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أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول.. وأطالب الحكومة بالرد على أزمة انقطاع الكهرباء

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أبو العينين: الوكالات تدعم مصدريها للخروج إلى الأسواق العالمية

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة البترول على جهودها في عمليات الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014 تم توقيع  120 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول  بإجمالي استثمارات  22.3 مليار دولار، بالإضافة الى 1.3 مليار دولار منح وأسفرت عن حفر 452 بئر جديد وتحقيق اكتشافات ضخمة وغير مسبوقة كان أهمها حقل ظهر للغاز أكبر حقل غاز فى حوض المتوسط.

 

وقال أبو العينين أن نجاح الرئيس السيسي في استعادة مصداقية الدولة أمام المستثمرين وحل مشكلة مستحقات الشركاء الأجانب التى تراكمت بعد عام 2011 وترسيم الحدود البحرية لمصر وإقرار معادلة متوازنة تحقق مصلحة الدولة والشريك الأجنبي أدى الى  وضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز والبترول، ونجحت مصر في اجتذاب أكبر الشركات العالمية.

وشدد لابد من وجود خطة تنافسية جديدة في مجال الغاز، ولابد من زيادة الاهتمام بالغاز المسال، وما يحدث في قطاع غزة تسبب في رفع أسعار الغاز.


وأضاف: أن الاتفاقيات الثلاث المعروضة تضيف لمصر استثمارات جديدة بقيمة 320 مليون دولار  وستسهم في تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى منطقة المتوسط ذات الاحتياطيات الضخمة.


وقال إن هناك محاولات لإعادة رسم خريطة إنتاج ونقل الطاقة إلى المستوى الإقليمي، وهناك خطط لعمل خط أنابيب بين إسرائيل وقبرص واليونان لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا، وهناك أفكار فى إسرائيل وقبرص لعمل محطات لتسييل الغاز لسحب البساط من المحطات المصرية، مؤكدا ضرورة أن يكون لدى وزارة البترول خطط جديدة لكيفية الحفاظ على تنافسية مصر والحفاظ على وضعها لمركز إقليمى للطاقة فى مجال تسييل وتصدير الغاز.

 

وأشاد أبو العينين بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والغاز فى العام المالى 2022/2023 الى 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار في العام السابق.

 

وتابع أنه فى نفس الوقت قام الشركاء الأجانب بتحويل ما حصلوا عليه مقابل التكاليف التى تحملوا بقيمة 6.6 مليار دولار الى الخارج داعيا وزارة البترول الى العمل  مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول لتشجيعهم على إعادة استثمار جزء من هذه المبالغ في الداخل.

وطالب النائب محمد أبو العينين، بحضور وزير البترول، للرد على أزمة انقطاع الكهرباء، وكذلك فرص الاستثمار في الفترة المقبلة الخاصة بالقطاع.
 

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