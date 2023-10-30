الأونروا: هناك عملية تهجير قسري تحدث في قطاع غزة

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، إنه هناك عملية تهجير قسري تحدث في قطاع غزة.

وأوضح لازاريني، أن “انقطاع الاتصالات في غزة سرّع من وتيرة انهيار الأمن العام بالقطاع”، مؤكدا أن “الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي”.

وأضاف: “تفاقم انهيار النظام المدني في غزة سيجعل من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل على الأونروا مواصلة عملياتها”.

وتابع: “حجم المساعدات التي سُمح لها بالدخول لغزة عبر معبر رفح لا تقارن بالاحتياجات الفعلية داخل القطاع”.

وأكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن “سكان غزة يحتاجون تعاطفنا وغياب هذا التعاطف سيزيد من تفاقم التوترات بالمنطقة”.