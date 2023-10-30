وفد اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية يزور نادي النادي بأكتوبر

أستقبل نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر، مساء اليوم، وفداً من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، وذلك عقب أنتهاء اليوم الأول من الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

يأتي ذلك ضمن زيارتهم إلي مصر للمشاركة في الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، بالاضافة إلي تفقد عدد من الهيئات والمؤسسات الرياضية، منها نادى النادى وصالة حسن مصطفى والمركز الأولمبي للمنتخبات القومية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، عن سعادته بزيارة وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية الي نادي النادي إحدى أندية وزارة الشباب والرياضة، أثناء تواجدهم للمشاركة فى جلسات الملتقى النقاشية حول مستقبل الرياضة الجامعية الافريقية وطرح الرؤى المتنوعة وتبادل الخبرات بين الدول في الاستثمار الرياضى بشكل يسهم في معرفة حجم الاستثمارات الرياضية في مصر والدول المختلفة.

كما اثنى وزير الشباب والرياضة على جهود الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية وما يصبو اليه من تطور ونمو على صعيد الرياضة الجامعية، والدور الذي يقومون به للعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة للرياضة الجامعية، ودعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للأنشطة الجامعية سواء الرياضية أو التعليمية، مؤكدا أنه جاري العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية لتصبح على رأس أولويات الفعاليات الأفريقية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات الأفريقية.



كان في استقبال وفد الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي لنادي النادي، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة وعضو المكتب التنفيذي، وحرصه على اصطحاب الوفد بجولة تفقدية داخل النادي للتعرف على منشآت النادي والذي اشتملت على المبنى الاجتماعي، ومجمع الاسكواش، وساحة الالعاب القتالية ومجمع حمامات السباحة، والملاعب المتعددة لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، بالإضافة إلي صالة الجمباز، وصالة اللياقة البدنية (الجيم).

وضم وفد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، كلآ من طارق حشاد من ليبيا النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، والسيدة بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، من كنيا ألفريد رونو كيبي امين صندوق الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، من نيجيريا إيزياني شيديبير امين سر الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، السيد أوبال إيمانيو ممثل الطلاب في مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، وعدد من المسئولين الإداريين بالسكرتارية العامة للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية.

الجدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتولى رئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعبة خلال الدورة الحالية من 2023 وحتى 2027.