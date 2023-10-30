السكان الأصليين.. وزير الخارجية الإيراني يقترح إجراء استفتاء لحل القضية الفلسطينية

اقترح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، إجراء استفتاء لسكان فلسطين الأصليين، لحل القضية بشكل أساسي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، إجراء استفتاء عام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين وبما يشمل المسلمين والمسيحيين واليهود، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وجاء تصريح عبد اللهيان، خلال مباحثات هاتفية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان بول ريشارد جالاغير؛ معبرا عن رأيه بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة التسريع في وتيرة الجهود الهادفة الى حل الازمة سياسيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقـتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.