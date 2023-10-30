الصحة الفلسطينية: العدو الصهيوني يستخدم أسلحة محرمة دوليا ويستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف

صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مستشفيات فلسطين خاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد، أشار إلى أن العدو الصهيوني يستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف ويستخدم أسلحة محرمة دوليا ويريد محو غزة.

وشدد على أن الجثث الموجودة تحت الأنقاض باتت في حالة تحلل، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض بين النازحين الفلسطينيين الذين فروا من القصف الإسرائيلي.

أكد أيضًا أن هناك نقصًا في الوقود للمستشفيات في فلسطين، معلنًا أن أكثر من مليون شخص نزحوا وهناك حاجة ملحة لإنقاذ حياة الفلسطينيين من هذا القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستمر بارتكاب جرائم يومية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى نقص المياه في فلسطين وعدم توفر مستوى كافٍ من النظافة البيئية، و تراكم النفايات على الأرض وانعدام النظافة المطلوبة.