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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أتلفوا جهاز الكاميرات وضربوا نار.. تفاصيل اقتحام شركة سيارات بالمحلة

صدى البلد

 

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بنشر تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء صاحب الحساب "مقيم خارج البلاد" بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على مستودع خاص به وإطلاق أعيرة نارية على المستودع وإشعال النيران به بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بإيعاز من "شركائه" لوجود خلافات مالية بينهم.

 بالفحص تبين أن الشاكى (تاجر قطع غيار سيارات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية "متواجد خارج البلاد" ) وأن المشكو فى حقهم ( 3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية " مقيمون بمحافظة الغربية ، وأحدهم عامل لدى الشاكى ) وأنه بتاريخ 31/7/2023 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من محامى وكيلاً عن الشاكى بتضرر موكله من قيام المشكو فى حقهم بالتعدى على (شركة قطع غيار سيارات ملك موكله "محل البلاغ" كائنة بدائرة القسم) ، وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء وإتلاف المكتب الخاص بموكله وجهاز الـ(DVR) وفروا هاربين ، لوجود خلافات مالية بين موكله وأحد المشكو فى حقهم لكونهما شركاء فى ذات الشركة. 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشد أحدهم عن (بندقية خرطوش - بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس"- سيارة بدون لوحات معدنية "استولى عليها من أحد الأشخاص").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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