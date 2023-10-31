غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، أيضا غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوربي بخان يونس.

ودوت صفارات الإنذار مجددا في تل أبيب ومحيطها، قبل قليل، بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن إنذارات في تل أبيب ومحيطها.

وأبلغت وسائل إعلام عبرية عن انفجارات في ريشون ليتسيون ناتجو عن اعتراضات صاروخية.

وجاء القصف الجديد بعد إطلاق انذارات في ريشون لتسيون ونيس زيونا واللد في وقت سابق من مساء الإثنين.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها قصفت مدينة عسقلان برشقة صاروخية مكثفة.

وذكرت مصادر عبرية أن شظايا صاروخ تسبب بدمار في ريشون لتسيون.