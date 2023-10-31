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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لهو الأطفال يشعل مشاجرة بالعصا والشوم ويصيب 3 أشخاص في سوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة وسحجات بالجسم، في مشاجرة بالعصا والشوم؛ إثر نشوب مشادة كلامية فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال؛ نشبت على إثرها المشاجرة، بناحية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بوجود مشاجرة ووقوع مصابين بناحية الصوامعه غرب دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من:" طرف أول أحمد ع ح ح- 48 سنة- مزارع"، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثاني (علي ح ا م- 46 سنة- سائق- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، ونجل عمومته عزت م ع م- 44 سنة- سائق- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس)، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم، وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الأول من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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