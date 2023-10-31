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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقـتل 18 فلسطينيا في قصف لمنزل بـ مخيم النصيرات

قصف منزل
قصف منزل

قتلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا، الإثنين؛ بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 18 شهيدا فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح؛ بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حمدان، في منطقة الدعوة، بمخيم النصيرات.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية، أن المنزل الذي تعرض للقصف، كان يضم نازحين من شمال قطاع غزة.

ووسعت إسرائيل، يوم الإثنين، هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها، عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي لمناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى، إلى جانب آلاف الجرحى.

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 8000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وفي الضفة الغربية، قُتل أكثر من 110 فلسطينيين في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.

كذلك قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، وأسرت 239 إسرائيليا ونقلتهم إلى غزة.

الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة الأنباء الفلسطينية الصحة في غزة

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