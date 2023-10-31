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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرفض دعوات وقف إطلاق النار ويكثف العمليات البرية في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع تكثيف العمليات البرية لبلاده في غزة، وبدلا من أن يقول كما قال الكتاب المقدس أن هناك وقت للسلام، قال ‘هذا وقت الحرب’، وفقا لـ سي ان ان.

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم حماس إن إسرائيل لم تنجح في دخول غزة 'إلا في بعض المناطق المحدودة'، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه 'كارثي'.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول مدى تقدمه، ولكن من الواضح أن القوات الإسرائيلية أنشأت مواقع جيدة داخل القطاع، حيث أبلغت أطقم CNN عن تحرك ناقلات جند مدرعة داخل السياج الحدودي يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن قواته قتلت أربعة نشطاء بارزين في حماس كجزء من عملياته البرية الموسعة في قطاع غزة. 

وخلال نهاية الأسبوع، أعلنت إسرائيل أنها دخلت “المرحلة الثانية” من حربها ضد حماس، محذرة يوم الأحد من تكثيف عمليتها البرية في غزة. وفي سديروت، على بعد حوالي كيلومتر واحد من محيط غزة، سمع طاقم CNN إطلاق نار من أسلحة رشاشة في مناسبات عديدة خلال النهار، مما يشير إلى قتال عنيف على الأرض في الأجزاء الشمالية من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إنقاذ جندية إسرائيلية اختطفتها حماس في 7 أكتوبر خلال عمليات برية في غزة. 

وعلى الرغم من الضغوط المكثفة التي تمارسها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل حماس إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. 

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ إن حماس سجلت هجماتها الوحشية في 7 أكتوبر كأداة للتجنيد.

وأصدرت حركة حماس يوم الاثنين شريط فيديو قصير يظهر ثلاث نساء يعتقد أنهن محتجزات لدى الحركة الفلسطينية المسلحة منذ هجومها في 7 أكتوبر. 

ويظهرهم الفيديو وهم جالسين على كراسي بلاستيكية في مواجهة الكاميرا، بينما تخاطب المرأة في المنتصف نتنياهو مباشرة بغضب متزايد، وتطالب القادة الإسرائيليين بـ 'تحريرنا جميعًا'. 

ولم تتمكن CNN من التحقق من أي شيء بشأن ظروفهم أو حالتهم. تجري محادثات تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر وحماس لإخراج مجموعة كبيرة من الرهائن من غزة، وهي مهمة تقول المصادر إنها أصبحت الآن أكثر تعقيدًا بسبب توسع إسرائيل في عملياتها البرية.

الوضع الإنساني في قطاع غزة مستمر في التدهور. 

وأفادت الأمم المتحدة أن آلاف الفلسطينيين اليائسين يأخذون المواد الأساسية مثل الدقيق ومستلزمات النظافة من المستودعات – بينما يواجهون غارات جوية إسرائيلية متواصلة. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 26 شاحنة عبرت معبر رفح إلى غزة يوم الاثنين. ووصف رئيس قسم الجراحة في أكبر مستشفى في غزة الظروف القاسية، وقال إن الموظفين في المنشأة 'لا يستطيعون التعامل' مع العدد الهائل من المرضى الذين يعالجونهم.

وأعلنت إسرائيل عن عمليات جديدة ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة خلال الليل. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة رجال قتلوا في عملية جوية وبرية إسرائيلية في جنين الواقعة شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والتي تخضع رسميا لإدارة السلطة الفلسطينية منذ عام 1993. بحسب شهود عيان فلسطينيين. 

وشن الجيش الإسرائيلي غارتين جويتين على مخيم اللاجئين، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمباني.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت إن تصعيد الحرب في غزة يمكن أن يغرق المنطقة بأكملها في الفوضى. 

وأثار تصاعد الاشتباكات مع حزب الله المخاوف من أن الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية يمكن أن تشارك بنشاط في الصراع. 

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' وأنها 'قد تجبر الجميع على اتخاذ إجراءات'. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل على إرسال رسالة ردع 'قوية' إلى إيران.

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