روسيا تتهم أمريكا وإسرائيل بارتكاب محاولة إبادة جماعية لسكان غزة

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.

وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "واشنطن وإسرائيل لديهما خطط مختلفة تماما تنطوي على إبادة سكان غزة أو إخراجهم من القطاع واستيعاب بقية السكان الفلسطينيين في إسرائيل من أجل حل القضية الفلسطينية".

وأكد نيبينزيا أن الحديث عن أي هدنة إنسانية لن يجدي نفعا، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.