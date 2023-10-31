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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استشهد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع إن طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. 

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى. 

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الاحتلال. 

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات لطيران الاحتلال وقصف مدفعي. 

ويواصل طيران الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في سماء القطاع، كما يتواصل إطلاق قنابل الإضاءة على معظم أنحاء القطاع. 

واستشهد 3 وأصيب آخرون، في قصف لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال المنازل في حي تل الهوا وللمنازل في محيط مُستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غرب مدينة غزة. 

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