قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية مكثفة على حي تل الهوى ومستشفى القدس

اهتز مستشفى القدس بعد 'قصف مدفعي وغارات جوية' مكثفة على حي تل الهوى المحيط بمدينة غزة، حسبما أفادت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، إن أولئك الذين يحتمون داخل المستشفى “يعانون من الخوف والذعر”.

وقالت المنظمة يوم الأحد إن نحو 12 ألف مدني نازح داخليا يحتمون بالمستشفى.

ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق فوري على التقارير عن نشاط في المنطقة.

يقع مستشفى القدس شمال وادي غزة – وهو الخط الجنوبي الذي حثت إسرائيل سكان غزة على الفرار منه.

وفي وسط غزة، قال الصحفي حسن اصلاية لشبكة CNN إن القصف المدفعي في المنطقة كان متواصلاً طوال نهار وليل الاثنين.

وشهد نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومن بينهم 31 جثة في خيمة المشرحة التي تم تجهيزها لصلاة الفجر على القتلى.