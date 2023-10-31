عشرات الشهداء والجرحى في قصف على معظم مناطق قطاع غزة

أعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية عن سقوط عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع.

واستشهدت سيدة وأصيب ثلاثة في قصف إسرائيلي على منزل عائلة الزهار في حي تل السلطان برفح، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل "وفا" إن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدا.

كما استشهد 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، في القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال على منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، وأكد مراسل "وفا" أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وارتقى 7 شهداء وفق مراسلنا، وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

كما تعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى لارتقاء 15 شهيدا، بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض.