بقذائف الهاون.. القسام تستهدف قوة راجلة من جنود الاحتلال





أعلنت كتائب القسام استهدافها لقوة راجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

وذكرت شبكة CNN في سديروت، إسرائيل، أنه سمع دوي إطلاق قذائف مدفعية كثيف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال نيك روبرتسون، محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية بشبكة CNN، إنهم سمعوا نيران مدفعية ثقيلة متواصلة من موقعهم على بعد حوالي ميل واحد من الحدود مع غزة أثناء تصوير فيلم 'المصدر' مع كايتلان كولينز.

وقال روبرتسون إن المدفعية كانت ثابتة خلال الساعة الماضية، لكنها زادت في الآونة الأخيرة.