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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صيفية.. ظهور جديد لـ تامر هجرس على إنستجرام .. شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تامر في الصورة بإطلالة صيفية متميزة ، معلقاً “صباح الخير”.

وتضامن الفنان تامر هجرس مع القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

 

وكتب تامر هجرس: "كلنا مع فلسطين".

وأعلن الفنان تامر هجرس عن تعرضة لحادث سير أثناء القيادة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري

وشارك تامر هجرس صورة لسيارته التي تعرضت لتصادم من الأمام.

وعلق الفنان:"قدر الله وماشاء فعل".

 

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