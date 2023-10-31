إسرائيل: دخول 80 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر أن تدخل غزة اليوم 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية اليوم الثلاثاء، حيث تتسارع وتيرة الشحنات المسموح بها إلى القطاع.



وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنه حتى يوم الاثنين، سمحت إسرائيل لما مجموعه 144 شاحنة تحمل الطعام والماء والدواء إلى غزة منذ أن بدأت السماح بدخول المساعدات في 17 أكتوبر، بما في ذلك أكثر من 50 شاحنة يومي الأحد والاثنين وحدهما.



وقال مسئولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة من المساعدات يوميا للجيب المحاصر، الذي كان بتلقى نحو 500 شاحنة يوميا قبل أن تفرض إسرائيل حصارا في 7 أكتوبر ردا على قيام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بشن هجوم وحشي على المستوطنات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص، وأسر 245 آخرين على الأقل.

وضغطت مصر والولايات المتحدة على إسرائيل لتوسيع نطاق وتيرة المساعدات التي تدخل غزة بشكل كبير، بينما تقول إسرائيل إنه يجب عليها التحقق من جميع الشحنات التي تدخل القطاع بحثا عن الأسلحة أو المواد المهربة الأخرى، وأعربت عن قلقها من أن ينتهي الأمر بالبضائع في أيدي حماس.