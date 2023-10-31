كريم عبدالعزيز عن مرافقة رئيس الوزراء إلى سيناء: فخور بزيارة أرض الفيروز

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم، الثلاثاء، مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

وأضاف كريم عبد العزيز، في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: «فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين».

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية».

