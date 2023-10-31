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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم عبدالعزيز عن مرافقة رئيس الوزراء إلى سيناء: فخور بزيارة أرض الفيروز

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم، الثلاثاء، مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

وأضاف كريم عبد العزيز، في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: «فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين».

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية».
 

كريم عبدالعزيز سيناء مجلس الوزراء

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