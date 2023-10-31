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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

تشهد مباراة الأهلي وصن داونز، ضمن نصف نهائي الدوري الأفريقي، حالة من الجدل والتوتر بين محبي الكرة الإفريقية. يأتي هذا الجدل نتيجة للأحداث المثيرة التي شهدتها مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز صن داونز علي الأهلي بهدف دون رد. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة دقيقة على الأحداث واللقطات الرئيسية التي أثارت الجدل في هذه المباراة.

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