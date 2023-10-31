غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

تشهد مباراة الأهلي وصن داونز، ضمن نصف نهائي الدوري الأفريقي، حالة من الجدل والتوتر بين محبي الكرة الإفريقية. يأتي هذا الجدل نتيجة للأحداث المثيرة التي شهدتها مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز صن داونز علي الأهلي بهدف دون رد. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة دقيقة على الأحداث واللقطات الرئيسية التي أثارت الجدل في هذه المباراة.