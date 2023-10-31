ضياء رشوان: معبر رفح مفتوح دائمًا أمام الإخوة الفلسطينيين

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر رفح البري مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري للإخوة الفلسطينيين الذين لديهم أسبابهم كأفراد للقدوم إلى مصر سواء من أجل الدراسة أو العلاج أو زيارة أهلهم، متابعًا أن المعبر مفتوح أيضًا لاستقبال أي جرحى أو مرضى وهناك استعداد بالمستشفيات لاستقبالهم عندما تسمح لهم قوة الاحتلال.



وأضاف “رشوان” خلال كلمته بمؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن مصر أبدت استعدادها لدخول الرعايا الأجانب المتواجدين بقطاع غزة لأراضيها ويذهبوا إلى بلدانهم؛ لكن كان ذلك مربوطًا ومشروطًا طوال الوقت بإدخال المساعدات للأشقاء في فلسطين.

كما أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التاريخ لم يعرف حركة مقاومة أو تحرر وطنية هزمت، بل هزم كل المستعمرين، معقبًا: “المقاومة تنتصر دائمًا”.