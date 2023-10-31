بصورتها على التيشيرت.. سعر صادم لإطلالة نانسي عجرم بافتتاح موسم الرياض 2024

شاركت النجمة نانسي عجرم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في حفل افتتاح موسم الرياض لعام 2024, وقد ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

سعر إطلالة نانسي عجرم في حفل افتتاح موسم الرياض 2024

وظهرت نانسي عجرم بتيشيرت أوفر سايز باللون الأبيض وعليه صورتها ومكتوب عليه اسمها، واختارت عليه بنطال جينز باللون الثلجي بقطعة من منطقة الفخذين، واختارت جاكيت خريفي باللون البيج وبأكمام طويلة.

وكانت إطلالة نانسي عجرم من دار أزياء Maison Margiela، ووصل سعر الجاكيت إلى 1639 يورو، أي ما يعادل 54 ألف جنيه، وسعر البنطلون إلى 525 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة على ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نانسي عجرم بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والذي يعتمد على الألوان الترابية، فاختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا، والآي لاينر باللون الأسود لتبرز من رقة ملامحها.

وتزينت نانسي عجرم ببعض الإكسسورات، فقد اختارت اسورة باللون الفضي وخاتم ناعم باللون الذهبي.



وجاءت فكرة إرتداء تيشرت نانسي عجرم مطبوع عليه صورتها، والمقصود منها هو توجيه تحية شكر لجمهورها الذي دوما يرتدي ملابس مطبوع عليها صورتها أو اسمها"، وذلك حسب تصريحات منسقة أزياء نانسي مايا للتل لبرنامج "ET بالعربي".

وقام مصمم الأزياء جان لويس سباجي، بتخيط تيشيرت نانسي عجرم بتصميم Oversized، وطرز اسمها بكريستالات سواروفيسكي حمراء.

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم