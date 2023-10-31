رحلة طويلة مع المرض.. بطرس دانيال ينعي الإعلامية سارة حسن

حرص الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري على نعى الإعلامية سارة حسن.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"نقدم تعازينا القلبية في رحيل الإعلامية البشوشة والمتألقة سارة حسن بعد رحلة طويلة مع المرض، وكانت تتحمل بكل إيمان وصبر وابتسامة، طالبين لها الرحمة والمغفرة من الله، والعزاء والصبر والسلوان لذويها ومحبيها.



وكانت قد أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الاعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان .

آخر ظهور لـ سارة حسن كان في عام 2022، حيث كتبت رسالة مؤثر"تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".



وكانت قد وقالت رباب الشريف عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن الى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها.

وكانت قد عانت الإعلامية سارة حسن طوال الفترة الماضية من نوع شرس من مرض السرطان ودخلت فى غيبوبة كاملة ونقلت للمستشفى بسبب حالتها الحرجة نتيجة سرطان المخ.