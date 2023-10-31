قد أعذر من أنذر| محمد رمضان يوجه رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وجه الفنان محمد رمضان رسالة تحذيرية لجيش لكيان الصهيوني بعد استمراره فى قصف المدنيين في غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية وسط صمت إعلامي غربي.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "مساء الخير، مسؤول وزارة الصحة في فلسطين بيقول عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف ضحايا مستشفى المعمداني اللي هي المذبحة اللي هيشهد عليها التاريخ".

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في ربنا وفي حكوماتنا وأنها صابرة وأكيد للصبر حدود، صوتنا وصل للمنظمات الدولية ودينا علمنا اننا نحترم كل الأديان، دينا بيحترم اليهودية ويحترم المسيحية".

وتابع: "احنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم كل إنسان أدرى بنفسه وبقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم أو صبر شعوبنا، وعدد سكانكوا كلوا أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية فأنتم مش حمل الغضب العربي القادم.

واختتم "دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل وماتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني وماتسمحوش بقتل أي إنسان عربي تاني، وقد أعذر من أنذر".