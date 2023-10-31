عبدالله بن زايد يستقبل جون كيري ويبحثان ملف المناخ واستعدادات COP 28

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.

واستعرض بن زايد وجون كيري، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة إكسبو دبي، وفقا لبيان نشرته "وكالة أنباء الإمارات".

واطلع بن زايد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز بعد أقل من شهر من الآن، والفرص العديدة المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في إطار COP 28.

كما تطرقا خلال اللقاء إلى تحديات التغير المناخي وسبل معالجتها خاصة مع ارتباطها بشكل مباشر بالسلم والأمن الدوليين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نموذج متميز ورائد للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف المناخ وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأشار بن زايد إلى أن التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ أثمر العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تدعم مساعي البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والداعمة أيضا لجهود تعزيز العمل المناخي العالمي.

وأضاف بن زايد أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية لتداعيات التغير المناخي وفق نهج يرتكز على الشمولية والابتكار والعمل متعدد الأطراف بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28.