جيش الاحتلال يزعم السيطرة على معقل عسكري مهم لحماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على معقل عسكري مهم لحركة حماس غرب جباليا شمال قطاع غزة خلال العملية البرية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحقيق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا إلي أن الاحتلال دفع ثمنًا باهظًا في اليوم الأخير.

وقال جالانت، خلال زيارته لقاعدة بالماشيم الجوية: “نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة، ولكن في اليوم الأخير دفعنا ثمنا باهظا”.

وزعم: “كانت هناك إنجازات كبيرة في ساحة المعركة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.