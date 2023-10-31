جوازها قبل ال18 يضيع حقوقها...احسبها صح.. ندوة بجامعة السادات

نظمت اليوم جمعية المنتدي الإستراتيجي للتنمية والسلام ووحدة تكافؤ الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي ندوة بعنوان " الجواز قبل ال ١٨يضيع حقوقها إحسبها صح"

وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وبرعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و إشراف الدكتورة

إيمان حشاد، مديرة وحدة تكافؤ الفرص والعنف الأسري والإرشاد النفسي بالجامعة. وبحضور عميدة كلية حقوق الدكتورة سحر إمام ووفد من أعضاء الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وحضور كبير لطلبة وطالبات الجامعة.



حاضر في الندوة الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير جريدة الأهرام وأمين جمعية المنتدي الإستراتيجي للتنمية ، والفنانة سميرة عبد العزيز ، الفنانة المصرية القديرة وعضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة سوزانا منسي المنسق الوزاري لبرنامج وعي بوزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان ، والدكتورة أماني عبد الفتاح،إستشاري العنف الأسري بالقصر العيني جامعة القاهرة.

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وكلمة الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والتي بدأت كلمتها بالترحاب بجميع الحضور ، وأشارت في كلمتها إلي الإشادة بالمجهود الرائع لوزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الوزيرة النشيطة الدكتوره نيفين القباج، وما تقوم به الوزارة من حملات توعوية وثقافية متكاملة للقضاء علي بعض المشكلات والسلوكيات والقضايا الخاصة بفئه معينة من المجتمع المصري ، وهذه المبادرات تهدف إلي وضع مصر في مكانة متقدمة بين الأمم ، وقد أدت مشاركة وحدة تكافؤ الفرص والعنف الأسري والإرشاد النفسي بالجامعة إلي تدشين دورها التوعوي داخل الجامعة من خلال المشاركة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ، وجمعية المنتدي الإستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي لتمكن الجامعة من المشاركه فى مبادرة وعي للتنمية المجتمعية ، وتناقش الندوة مشكلة من أخطر المشاكل التي لا تواجه المجتمعات العربية فحسب ، بل تمتد إلي المجتمعات الغربية أيضاً وبأشكال مختلفة وهي الزواج قبل سن ال١٨ والذي يسمي بزواج القاصرات ، حيث يعتبر جريمة لما فيه من حرمان الفتيات من طفولتهن وتهديد للتعليم والصحه ، مما يشكل عرقله لمسيرة التقدم والتنمية المجتمعية ، وإنطلاقاً من أن دور الجامعة لا يقتصر علي التعليم والأبحاث العلمية فحسب بل للتوعية والإرشاد من قبل كليات الجامعة إلي درس المشكلات والسلوكيات الخاطئة ووضع حلول لها.

وقد تحدث السادة الضيوف كلا علي حده بإلقاء كلمة عن الزواج تحت سن ال١٨ وأشاروا في كلمتهم إلي أخطار زواج القاصرات ونتائجه السلبيه علي الفرد والمجتمع.

وفي ختام الندوة أكدت دكتورة إيمان حشاد مديرة الوحدة ، علي أن تواجد الوحدة داخل الجامعة بشكل فعال قوي وداعم لكل طالبة وسيدة في الجامعة، وشكرت السادة الحضور و تم تقديم الدروع وشهادات التقدير من قبل جامعة السادات متمثلة في الدكتوره شادن معاوية رئيس الجامعة و الساده النواب إلي كلا من جمعية المنتدي الإستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي ، والفنانه سميرة عبد العزيز .