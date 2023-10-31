المقاومة الفلسطينية تجدد القصف.. انفجارات صاروخية كبيرة تهز تل أبيب

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قصف تل أبيب وعسقلان بدفعات صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجارات صاروخية كبيرة هزت تل أبيب.

بدورها، أفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية، بإطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب للمرة الثانية خلال يوم واحد ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

كانت كتائب القسام، أعلنت عن مسئولتها عن قسم مستوطنة أسدود شمال قطاع غزة، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن العمليات الجهادية لطوفان الأقصى.

وبحسب البيان العسكري الذي أصدرته القسام، فإن القصف جاء عبر رشقة من الصواريخ، وهي العملية التي تمت رغم الهجوم البري الذي تتعرض له مدن غزة منذ الجمعة الماضية.

وشهدت منطقة اسدود المحتلة سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.