حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الفورية والتحرك الميدانى لمنع اى تعد على الأرض الزراعية .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

وفى هذا السياق، كلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، القيام بحملة مكبرة اليوم الثلاثاء عقب اجتماع المجلس التنفيذي حيث أسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية، باجمالى فدان و 5 قراريط و 6 أسهم وجارى التعامل مع هذه الحالات لإعادتها للرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ضمت الحملة الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ومدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة و القيادات الأمنية من مديرية أمن المنيا اللواء مساعد مدير الأمن للأمن واللواء مساعد مدير الأمن للتدريب و الأفراد .

وخلال الحملة ، تم إحالة كل من رئيس القطاع الزراعى بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا، ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الاراضى بالوحدة المحلية للقرية، للشئون القانونية تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة نظرا لتقصيرهم فى اداء واجبهم الوظيفى فى نطاق مسئوليتهم .