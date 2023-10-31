عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: تشكيل موقف ضغط على الغرب أمر ضروري للقمة العربية الطارئة

غزة
غزة

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن القمة العربية الطارئة عليها أن تكون عامل ضغط على المنظومة الدولية الظالمة التي لم تتحرك على كل المشاهد البشعة التي تحدث في غزة، معلقا "نقترب من شهر ولا أحد قادر على إيقاف العدوان على الأطفال والشعب الفلسطيني، والعدد الأكبر الذي يتم استهدافهم من الأطفال والنساء". 

المتحدث باسم حركة فتح يتحدث عن غزة 

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن كل المشاهد المأساوية لم تحرك مشاعر العالم الغربي، والذي لم يعد يكيل بمكيالين فقط وإنما يدعم الاحتلال، وقتله للأطفال والنساء في غزة. 

وتابع: "نعتمد على الشعوب العربية، والمنطقة العربية، ونعرف أن المخطط أكثر من استهداف فصيل في غزة، ومن يدعمون المحتل أصحاب مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وبالتالي الدول العربية لديها أوراق من شأنها تشكيل حالة من الضغط وترفع الصوت عاليا في وجه العالم الظالم، للخروج من هذه القمة بموقف غربي قوي". 

واستكمل، أنه مطلوب أن يكون هناك ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الاحتلال بكل وسائل القتل، وإلزام جيش الاحتلال بالتوقف عن قتل الشعب الفلسطيني، وإيصال كل المساعدات الإغاثية العاجلة، ووقف المخطط الذي يهدف لتهجير الشعب الفلسطيني للخروج من البلاد، يجب أن يكون هناك موقف ضاغط. 

حركة فتح المنظومة الدولية القمة العربية الطارئة قناة الحدث اليوم برنامج حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

موضوعات متعلقة

رئيس "مجاهدي سيناء": نشهد تنمية حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

اليونسيف: 3450 طفلا توفوا في غزة خلال الأسابيع الماضية

شيخ مشايخ سيناء: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصري

جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت تنمية لم تحدث منذ 30 عاما

كرم جبر: سيناء ستتحول لمنطقة جذب مهمة خلال 5 سنوات

رئيس الشيوخ والقبائل العربية: سيناء أصبحت أحد محاور التنمية في عهد السيسي

جلطة وكهرباء بالمخ.. الفنان أحمد فرحات يكشف تفاصيل حالته الصحية

تريليون جنيه لسيناء.. رئيس الوزراء: لن ننفق هذا المبلغ على مكان سنتخلى عنه

ترشيحاتنا

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ