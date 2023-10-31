سمير فرج: لو حزب الله اشترك في الحرب سيكون مشكلة كبيرة لإسرائيل

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن القيادة في إسرائيل تحاول اقناع شعبها بأن لديها معلومات وهذا غير صحيح.



وأضاف سمير فرج،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستركز هجامتها على الضفة الغربية بشكل كبير، متابعا أن لو حزب الله اشترك في الحرب سيكون هناك مشكلة لإسرائيل كبيرة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحوثيون اعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل.

