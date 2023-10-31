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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: لو حزب الله اشترك في الحرب سيكون مشكلة كبيرة لإسرائيل

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن القيادة في إسرائيل تحاول اقناع شعبها بأن لديها معلومات وهذا غير صحيح.

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اللواء سمير فرج: إسرائيل ترفض مقترحات حماس لتبادل الأسرى


وأضاف سمير فرج،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستركز هجامتها على الضفة الغربية بشكل كبير، متابعا أن لو حزب الله اشترك في الحرب سيكون هناك مشكلة لإسرائيل كبيرة.
وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحوثيون اعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل.
 

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