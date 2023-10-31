وزير الخارجية الأمريكي: ندعم الدفاع عن إسرائيل بجانب مساعدة المدنيين الفلسطينيين

صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أنه ليس لديه اختيار بين تأييد إسرائيل أو دعم فلسطين.

وكتب بلينكن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس": ليس علينا الاختيار بين الدفاع عن إسرائيل ومساعدة المدنيين الفلسطينيين بل ويجب علينا القيام بالأمرين معا.

وكانت قد أصدرت حركة حماس بيانا تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية داخل مخيم جباليا بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني عصر اليوم، وطالبت خلاله جميع الدول العربية والإسلامية بالعمل بموقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال الإرهابي والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاء بنص البيان: "مجزرة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في مخيم جباليا يتحمّل مسؤوليتها كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان الصهيوني الإرهابي، والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يوماً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، أكثر من 400 شهيد ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم، وستبقى دماؤهم وأشلاؤهم وجراحهم؛ لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرّك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية".