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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية بآداب الوادي الجديد

جانب من الدوره
جانب من الدوره

برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد ورشة تعريفية عن: (الحركة الكشفية)، والتي حاضر بها قائد تدريب محمد مسعد عوض- مشرف نشاط الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب المركزية بجامعة الوادى الجديد، وذلك بحضور قائد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والجوالين من طلبة الكلية.


وصرح الدكتور إسلام عامر بأن الهدف من عقد هذه الورشة تفعيل نشاط الجوالة بالكلية وتعريف المشاركين بمبادئ وأهداف الحركة والكشفية، وإكسابهم مهارة التخيم.
وأضاف دكتور خلف بدوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أن الورشة تتضمنت عدة محاور منها: مفهوم الحركة الكشفية، وتاريخها، ومبادئها، وأهدافها، والقانون الكشفي، ومراحلها العمرية، ثم عرض للهيكل التنظيمي للحركة الكشفية على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي، ثم الزي الكشفي وشاراته، والهيكل التنظيمي للعشيرة، ونظام تأهيل القادة، وقادة القادة، وتم تدريب الجوالين على نصب الخيم، وأخيرًا تم تكريم الطلاب الحاصلين على دورة رواد الرهوط، والرواد الأكابر، والدراسة الأولية إعداد قادة الوحدات الجدد.

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