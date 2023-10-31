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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

صدى البلد

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الإعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان.
 

قالت رباب الشريف عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن الى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها.


 

 

من هى سارة حسن

سارة حسن، هي إعلامية شهيرة متزوجة، تخرجت من إحدى كليات الإعلام ثم بدأت العمل في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال قناة المحور.


 

ثم خضعت سارة حسن  لعملية استئصال لورم خبيث، لكن العملية لم تنجح فى أن تنهي مأساتها مع مرض السرطان.

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