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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آمنة مستقرة.. رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة عازمة على تنمية أرض الفيروز

سيناء
سيناء

علق عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ، على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

 

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وقال عبد الله جهامة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد تنمية كبرى وسيناء يتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات".

 

 وأضاف عبد الله جهامة :" الدولة المصرية عازمة على تنمية سيناء  وسيتم ضخ المزيد من الاستثمارات في شبة جزيرة سيناء ".

 

 وتابع عبد الله جهامة:" أصبح لدينا بنية تحتية جيدة وشبكة طرق جديدة وولدينا شبكة سكك حديد، ويتم تنفيذ محطات تحلية إضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات في سيناء ".

 

واكمل عبد الله جهامة:"  سيناء أصبحت مستقرة وآمنة بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي بفضل بطولات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ".

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