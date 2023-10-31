آمنة مستقرة.. رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة عازمة على تنمية أرض الفيروز

علق عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء ، على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

وقال عبد الله جهامة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد تنمية كبرى وسيناء يتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات".

وأضاف عبد الله جهامة :" الدولة المصرية عازمة على تنمية سيناء وسيتم ضخ المزيد من الاستثمارات في شبة جزيرة سيناء ".

وتابع عبد الله جهامة:" أصبح لدينا بنية تحتية جيدة وشبكة طرق جديدة وولدينا شبكة سكك حديد، ويتم تنفيذ محطات تحلية إضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات في سيناء ".

واكمل عبد الله جهامة:" سيناء أصبحت مستقرة وآمنة بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي بفضل بطولات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ".