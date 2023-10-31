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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف غير مسبوق من البيت الأبيض بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “قتل المدنيين ليس هدف إسرائيل.. ولا أنكر أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيربي، دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيربي: ”نواصل الضغط من أجل استئناف الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه وتوصيل الوقود… سيكون وضع الوقود حرجا، وبالتأكيد في الساعات والأيام المقبلة مع نفاد المخزونات الحالية”.

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 وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة لن تدعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة”.

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