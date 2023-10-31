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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس القبائل والعائلات: مصر أنفقت تريليون جنيه على سيناء آخر عامين

سيناء
سيناء

قال الشيخ علاء أجمعيان، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية، إن شمال سيناء ليست مجرد محافظة فقط وإنما هي بوابة مصر الشرقية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية كيان تم إنشاؤه في 2020 لخدمة المجتمع المصري بالكامل، ولكن في الفترة الأخيرة بداية من أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، تم البدء في العمل على القضاء على الإرهاب. 

تطوير هائل في سيناء 

وأضاف "أجمعيان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أكبر مشكلة كانت تواجه مصر هي التنمية مع محاربة الإرهاب في نفس الوقت، وانتصرت الدولة المصرية بالفعل لافتا إلى أن شمال سيناء تعرضت لإرهاب كثيف لأكثر من 13 عاما، وشمال سيناء كان سيضيع من مصر، ولكن بفضل الجيش المصري والأهالي المخلصة في سيناء نجحت مصر في الحفاظ عليها. 

وتابع مصر أنفقت تريليون جنيه على سيناء في آخر عامين، موضحا أنه كان هناك استعجال في الإنفاق، لأن الحروب الاقتصادية التي تواجه العالم صعبة للغاية. 

وأردف أن أهالي سيناء ظلوا عشرات السنوات في أراضيهم وأولادهم يذبحون ورفضوا التهجير أو ترك الأرض، وهذه رسالة يجب أن تصل للشعب الفلسطيني، الذي يجاهد ويتحمل الكثير في غزة في الوقت الحالي

سيناء المجتمع المصري يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى شمال سيناء

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