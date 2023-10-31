السفير الروسي بالقاهرة: نقدر الدور المصري في تقديم المساعدات لغزة

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن بلاده تقدر الدور الذي تلعبه مصر الذي يتمثل في تقديم المساعدات وعبورها عبر الأراضي المصرية لقطاع غزة ، وتؤمن روسيا أيضا بأهمية إطلاق سراح الرهائن كافة".

وقال في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية ”، :" روسيا تواصل ضغطها على أعضاء مجلس الأمن لتبني قرار حازم يتبنى وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس فقط على المدى القصير، ولكن للأبد.

وأضاف :"هذا هو مطلبنا ونواصل الضغط على مجلس الأمن لتبني هذا القرار، وفي الوقت ذاته نساند إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقد أرسلت روسيا بدورها بعض المساعدات عبر مطار العريش".

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: “نؤمن أن هذا دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم أهل غزة ومساعدتهم على تخطي هذا الموقف الشائك”.