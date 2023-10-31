قرارات عاجلة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن قرارات جديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك في إطار اجتماعه.

وتشمل القرارات الآتي..

- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الإتربي وتفويضه في اختيار أعضاء اللجنة.

- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعين دون أي مقابل أيا كان نوعه أو مسماه).

- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الإتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 إكتوبر ومراجعة جميع الإتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة وإتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

