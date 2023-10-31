السفير الروسي بالقاهرة: مصر دولة محورية في الشرق الأوسط

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن مصر دولة محورية بالشرق الأوسط وتلعب دورا مهما في الموقف الحالي بغزة، ولهذا نسقنا مع وزارة الخارجية المصرية والقيادة المصرية.

وأضاف خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية": “لدينا علاقات وطيدة مع مصر”.

وتابع: "مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما نصت عليه اتفاقية عام 2018 التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين.

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: "نعتقد أننا بإمكاننا التنسيق مع مصر والدول العربية الأخرى المعنية بهذه الأزمة للتغلب عليها".

إلى ذلك، أكد أن بلاده على اتصالات بشأن الأسرى الذي احتجزوا منذ 7 أكتوبر وكان من ضمنهم مواطنون روس، حيث إنّ لديها اتصالات جيدة مع السلطات الإسرائيلية، وتحاول إيجاد حل للإفراج عن المواطنين الروس المحتجزين حتى لا يصبحوا ضحايا للقصف في غزة.