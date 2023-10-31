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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة قوية بين السيسي وبوتين

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن العلاقة قوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تحدثا في السادس عشر من أكتوبر الماضي وبحثا الموقف في غزة وكيفية التغلب على هذه الأزمة.

السفير الروسي بالقاهرة: نقدر الدور الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدات لغزة

السفير الروسي بالقاهرة: ندين التدمير والقصف الإسرائيلي في غزة

وأضاف خلال حواره  على قناة "القاهرة الإخبارية": "الرئيس بوتين أعرب عن معارضته لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وقصف الأبرياء، ونقدر جهود مصر لحل سلمي لهذه الأزمة من خلال التوسط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أن روسيا على اتصال من خلال بعثتها الأمم المتحدة ووزير الخارجية لتنسيق المواقف إزاء القضية الفلسطينية، ودائما نؤيدها ونشارك مصر في هذه القضية".

 

وأكد أن بلاده على اتصال بحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، حيث تؤمن بأهمية وجود اتصال لجميع الأطراف الفلسطينية، كما أن موسكو على علاقة جيدة بإسرائيل وفلسطين.

 

وواصل: "بالنسبة إلى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي والغضب الإسرائيلي من استقباله، فقد ناقش زملائي في موسكو كيفية إنهاء هذه الأزمة والتغلب على هذا الموقف بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى بين الجانبين".

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