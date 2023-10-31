السفير الروسي بالقاهرة: ندين التدمير والقصف الإسرائيلي في غزة

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا تدين التدمير والقصف الذي تتعرض له غزة.

وقال في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، إن بلاده تبنت موقفا يتمثل في دعم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في منطقة النزاع في غزة، ولكنه اصطدم بمعارضة الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا أظهر أن واشنطن تساند إسرائيل.

وأضاف: “صرحت روسيا بأنها لا توافق على ما قامت به حماس يوم السابع من أكتوبر”.

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: "نحن مع حق الدفاع عن النفس، ولكن لسنا مع قتل الأطفال والأبرياء، وتثق روسيا في أن الدول الغربية ستتخذ الموقف الصائب وتتفهم أنه لا يصح قتل الأبرياء".