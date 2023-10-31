السفير الروسي بالقاهرة: نعارض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، رفض روسيا أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها أجيالا بعد أجيال لآلاف السنين.

وقال في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، إن بلاده لا تقبل مطلقا بتغيير خارطة المنطقة، والأمم المتحدة منذ 75 عاما أصدرت قرارا بإقامة دولتين، وهو ما أيدته روسيا تأييده مطلقا.

وأضاف: "مازلنا نساند هذا القرار ونرى ضرورة تطبيقه، ولكن لسوء الحظ، فإنه لم يتم إنشاء سوى دولة واحدة وهي إسرائيل في ذلك الوقت، ومنذ 75 عاما يعاني الشعب الفلسطيني جراء عدم الحصول على حقه في قيام دولته المستقلة".

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: "روسيا اعترفت بالفعل بقيام الدولة الفلسطينية منذ 35 عاما وكان القرار صادرا عن القرار عن الاتحاد السوفيتي".