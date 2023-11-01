أحمد العوضي عن سيناء: هتعمر بأيدي أولادها

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بزيارة سيناء برفقة رئيس الوزراء .

وكتب العوضي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تشرفت النهارده بزيارة سيناء الحبيبه والعريش والشيخ زويد وتشرفت اني قابلت اهالي سينا ..الكرم والطيبه والوطنيه ... بحضور السيد رئيس الوزراء ".



وتابع :" وفخور بكمية المشاريع اللي هتتعمل واتعملت في سيناء التي اهملت من عشرات السنين وكإنها قطعه منفصله عن مصر ... لكن مشاريع التنميه العمرانيه اللي بتتجهز دلوقتي وشبكة طرق تربط سينا بباقي مصر تخلينا نحط عينا في عين التخين ان دي ارضنا ومفيش مجال للهزار والحك من بعيد والمناوشات الرخيصه من قبل اطراف بعينها .... لا سينا ارض مصريه خدناها بدم ابطال اكتوبر والنهارده سينا هتتعمر بإيد ولادها ....

واضاف :" الف شكر لأهالي سينا علي حسن الاستقبال والكرم ❤️❤️❤️❤️❤️