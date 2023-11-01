إعلامي أردني: توصيف الأزهر للاحتلال الإسرائيلي دقيق فهو ذئب شرس متوحش جامح

قال الاعلامي الاردني والكاتب الصحفي وأستاذ الاعلام الدكتور هاني البدري أن حرب غزة هي هو من أصدق القصص والتعريفات التي حكيت عن عصابة إسرائيل هو توصيف الازهر لسلوك الاحتلال بوصفه بالذئب الشرس الجامح الذي يقتل الاطفال .



أوضح خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة : ON: أن أحد أهم المشكلات الحالية أننا كعرب فقدنا القدرة أن نتحدث للعالم وأننملك الخطاب الذي يصل ويخاطب العالم لافتاً إلى أن من أحد أهم مزايا ماشهدته غزة مؤخراً هي إعادة الصورة الحقيقية للاحتلال الصهيوني بعيداً عن مايسوق له النظام العالمي الكاذب المتأمر يومياً في الجريمة النكراء التي يرتكبها الاحتلال داخل القطاع وهي أن إسرائيل عصابة حقيقية "



أردف : " الصورة الذهنية التي نعرفها منذ الاربعنيات عن الاحتلال الصهيوني أعادتها بشكلها الحقيقي الازمة الاخيرة وهي أن مايسمى إسرائيل قامت بنواة من عصابات الهجنة التي قتلت الالاف في عدد من القرى الفلسطينية "مؤكداً أن الشرق الاوسط وشعوبه فقدوا أدوات التواصل مع العالم الخارجي وأن الولايات المتحدة كانت في الماضي تنظر للشرق الاوسط بعينين النفط وإسرائيل والان تغيرت الصورة وتبدل التوجه وباتت تنظر لاسرائيل بعين واحدة وهي أمن إسرائيل حيث ان العالم الان مصاب بحالة سعار

وحذر من الحرب الالكترونية التي تمارسها إسرائيل عبر ماوصفه بالذباب الالكتروني حيث أنه وعلى مدار 24 يوماً منذ الحرب بقت سلطات الاحتلال محتوى كراهية بنحو يبلغ مليون محتوى بمختلف اللغات أداننا كعرب والاطفال "



أتم : عصبة الامم المتحدة والنظام العالمي يختلفون على أي شيء إلا أمن إسرائيل وتسائل عن تأخير موعد القمة العربية الطارئة متسائلاً : أي قمة عربية تعقد يوم 11 يومياً من الان ؟ كيف تكون طارئة وهي تعقد متأخرة أنا أعرف أن القمم الطارئة تعقد خلال ساعات أو يومين ".