عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي أردني: توصيف الأزهر للاحتلال الإسرائيلي دقيق فهو ذئب شرس متوحش جامح

قال الاعلامي الاردني والكاتب الصحفي  وأستاذ الاعلام    الدكتور هاني البدري  أن حرب غزة   هي هو من أصدق القصص والتعريفات التي حكيت عن عصابة إسرائيل هو توصيف الازهر لسلوك الاحتلال بوصفه  بالذئب الشرس الجامح الذي يقتل الاطفال . 


أوضح خلال    لقاء    "    عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON: أن أحد أهم المشكلات الحالية  أننا كعرب فقدنا القدرة  أن نتحدث للعالم وأننملك الخطاب الذي يصل ويخاطب العالم لافتاً إلى أن من أحد أهم مزايا ماشهدته غزة مؤخراً هي إعادة الصورة الحقيقية للاحتلال الصهيوني   بعيداً عن مايسوق له النظام العالمي الكاذب   المتأمر يومياً    في الجريمة  النكراء التي يرتكبها الاحتلال داخل القطاع وهي أن إسرائيل عصابة حقيقية "
 

 أردف : "  الصورة الذهنية التي نعرفها منذ الاربعنيات  عن الاحتلال الصهيوني   أعادتها بشكلها الحقيقي الازمة الاخيرة وهي  أن مايسمى  إسرائيل  قامت بنواة من عصابات الهجنة التي قتلت الالاف في عدد من القرى الفلسطينية "مؤكداً أن الشرق الاوسط   وشعوبه فقدوا  أدوات التواصل مع العالم الخارجي   وأن الولايات المتحدة كانت في الماضي تنظر للشرق الاوسط بعينين  النفط  وإسرائيل والان تغيرت الصورة وتبدل التوجه وباتت تنظر لاسرائيل بعين واحدة   وهي أمن إسرائيل   حيث  ان العالم الان مصاب بحالة سعار 
وحذر من الحرب الالكترونية  التي  تمارسها إسرائيل عبر ماوصفه بالذباب الالكتروني   حيث أنه وعلى مدار 24 يوماً منذ الحرب   بقت  سلطات الاحتلال  محتوى  كراهية   بنحو يبلغ مليون محتوى   بمختلف اللغات أداننا   كعرب والاطفال  "
 

أتم : عصبة الامم المتحدة والنظام العالمي يختلفون على أي شيء إلا أمن إسرائيل  وتسائل عن تأخير موعد القمة العربية الطارئة   متسائلاً :  أي قمة عربية تعقد يوم 11  يومياً من الان ؟   كيف تكون طارئة وهي تعقد متأخرة  أنا أعرف أن القمم الطارئة  تعقد خلال  ساعات   أو  يومين ".

الاحتلال الصهيوني الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

ترشيحاتنا

مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة

بعد قصف مخيم جباليا.. وزير الدفاع الأمريكي يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ